Die britische Regierung verstärkt ihre Vorbereitungen für einen möglichen EU-Austritt ohne Abkommen.

Ein Sprecher von Premierministerin May sagte nach einer Kabinettssitzung in London, sämtliche Pläne für einen Brexit ohne Deal seien nun aktiviert. Vorgesehen ist demnach unter anderem, im Bedarfsfall medizinische Güter und andere knapp gewordene Waren mit Schiffen auf die Insel zu transportieren. Dafür sollen notfalls rund 3.500 Soldaten zur Unterstützung in Bereitschaft versetzt werden.



Die oppositionellen Liberaldemokraten kritisierten die Regierungsbeschlüsse als "psychologische Kriegsführung", um die Parlamentsabgeordneten und die Öffentlichkeit mit der Drohung eines katastrophalen Brexit zu ängstigen. Das Parlament soll in der dritten Januarwoche über den Austrittsvertrag mit der EU entscheiden.



Die Europäische Kommission will morgen in Brüssel ihre Notmaßnahmen für den Fall eines ungeordneten Brexit vorlegen.