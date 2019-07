Die neue britische Regierung geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die EU kein neues Brexit-Abkommen schließen wird.

Man arbeite auf Grundlage dieser Annahme, schrieb Staatsminister Gove in der Zeitung "Sunday Times". Gove ist von Premierminister Johnson beauftragt worden, die Vorbereitungen für einen Austritt ohne Vertrag voranzutreiben. Er bekräftigte, dass der Brexit auf jeden Fall am 31. Oktober vollzogen wird, ohne weitere Verzögerungen. Finanzminister Javid sagte dem "Sunday Telegraph", er werde in den kommenden Tagen zusätzliche Ausgaben von etwa einer Milliarde Pfund bekanntgeben, um weitere Vorbereitungen für einen harten Brexit zu treffen.