Die massiven Engpässe an britischen Tankstellen sind nach Angaben der Regierung in London unter Kontrolle.

Die Lage habe sich verbessert, sagte Finanz-Staatssekretär Clarke in London. Augenzeugen zufolge gibt es rund um die britische Hauptstadt aber weiterhin lange Schlagen. Viele Zapfsäulen seien noch immer außer Betrieb.



In Großbritannien können derzeit viele Tankstellen nicht beliefert werden, weil es einen Mangel an Lkw-Fahrern gibt. Zuletzt wurden Soldaten abgestellt, um die Tanklastwagen zu fahren.



Die britische Regierung führt die Entwicklung auf Probleme durch die Corona-Krise zurück. In der EU wird als Hauptgrund für die Engpässe der Brexit genannt, weil deswegen viele Lkw-Fahrer nicht mehr in Großbritannien arbeiten dürften.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.