Großbritannien schließt den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei vom Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes aus.

Dies gab der britische Digitalminister Dowden bekannt. Zum Jahresende trete ein Einkaufsverbot in Kraft, sagte er in London. Ab dem Jahr 2027 dürfe es dann keine 5G-Technik von Huawei mehr in den britischen Netzen geben.



Diesen Verzicht fordern die USA von allen ihren Verbündeten. Sie werfen dem Konzern eine zu große Nähe zur chinesischen Regierung vor und befürchten Spionage. Huawei weist dies zurück. In Deutschland und Frankreich soll es keinen grundsätzlichen Ausschluss des Unternehmens beim 5G-Aufbau geben.