In Großbritannien stoppt die Regierung vorerst die umstrittene Öl- und Gasfördertechnik Fracking.

Das Wirtschaftsministerium kündigte in London ein entsprechendes Moratorium an. Zur Begründung wurde auf das Risiko von Erdstößen verwiesen. Der Stopp gelte, bis eine sichere Fortführung der Fracking-Aktivitäten erwiesen sei. Die Entscheidung kam nach einem Behördenbericht über Erdstöße in der Nähe eines Fracking-Feldes im Norden Englands. Bislang hatte die britische Regierung Unterstützung für die Technik signalisiert. Das Land will seine Abhängigkeit von Erdgasimporten verringern.



Beim Fracking wird Öl oder Gas mit Hilfe von Wasser und Chemikalien aus Gesteinsschichten gepresst. Umweltschützer lehnen die Fördertechnik unter anderem wegen Gefahren für das Grundwasser ab.