Die britische Regierung will die Gesetze zum EU-Austritt noch vor Weihnachten wieder dem Parlament vorlegen.

Dies sagte Vize-Finanzminister Sunak gegenüber dem Sender BBC. Der wichtigste Wählerauftrag laute, den Brexit zu vollziehen. Kabinettsminister Gove bekräftigte in London, dass das Land bis Ende Januar aus der EU geführt werden solle.



Bislang war die Verabschiedung des Brexit-Gesetzespakets am Widerstand im Parlament gescheitert. Nach dem deutlichen Sieg der Konservativen von Premierminister Johnson bei der Wahl verfügen diese aber über eine deutliche Mehrheit. Das neue Parlament soll am kommenden Donnerstag erstmals zusammentreten.