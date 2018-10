Die britische Regierung will künftig eine Steuer auf Einnahmen großer Internet-Konzerne erheben.

Finanzminister Hammond erklärte, man könne nicht ewig mit anderen Ländern verhandeln, bis es eine weltweit einheitliche Lösung gebe. Deshalb führe Großbritannien von April 2020 an eine Steuer auf digitale Dienste ein. Diese gelte für Einnahmen, die durch spezielle Geschäftsmodelle digitaler Plattformen erwirtschaftet würden. Sie solle nur für Firmen mit einem jährlichen globalen Umsatz von umgerechnet mehr als 560 Milliarden Euro gelten. Zugleich kündigte Hammond bei seiner Vorstellung des Haushaltsplans im Parlament ein Ende der - Zitat - Ära des Sparkurses nach dem Brexit an. Er versprach unter anderem Investitionen im Gesundheitssystem, in der Bildung und im Straßenbau.