Die britische Regierung will umgerechnet mehr als 18 Milliarden Euro bereitstellen, um bei einem ungeregelten Brexit das Ausbleiben von EU-Geldern auszugleichen.

Das kündigte Finanzminister Javid in einem Zeitungsinterview an. Das Geld sei für Unternehmen, Hochschulen und Wohltätigkeitsorganisationen gedacht. Rund vier Milliarden würden bereits im kommenden Jahr freigegeben.



Javid räumte in dem Interview ein, dass es bei einem Austritt ohne Abkommen zu "einigen Störungen" kommen werde, da man das Verhalten der EU nicht vorhersagen könne. Ein sogenannter No-Deal-Brexit am 31. Oktober sei aber weniger schlimm, als gar nicht aus der Staatengemeinschaft auszutreten. Großbritannien werde daraus gestärkt hervorgehen.