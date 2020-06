In Großbritannien soll sich ein neues Gremium mit der Benachteiligung bestimmter ethnischer Gruppen befassen.

Bei der Bewältigung des Rassismus habe es zwar große Fortschritte gegeben, es müsse aber noch viel mehr getan werden, erklärte Premierminister Johnson in einem Zeitungsbeitrag. Eine Kommission solle daher alle Aspekte der Ungleichheit untersuchen - in der Arbeitswelt, dem Gesundheitssystem, den Universitäten, im Strafrechtssystem und anderen gesellschaftlichen Feldern.



In Großbritannien hatte es in den vergangenen Wochen zahlreiche, teils gewaltsame Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd gegeben, der am 25. Mai in den USA bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen war.



Die Opposition rief Johnson auf, vorliegende Empfehlungen im Kampf gegen Rassismus umzusetzen, statt eine Kommission einzuberufen.