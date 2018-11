Die britische Premierministerin May hat im Parlament für die mit der EU-Kommission ausgehandelten Brexit-Modalitäten geworben. Zuvor waren bereits mehrere Minister aus Protest zurückgetreten.

May sagte im Parlament in London, das jetzt vorliegende Papier sei lediglich ein Entwurf und nicht das finale Abkommen. Zudem räumte sie ein, dass niemand "völlig glücklich" mit den Vereinbarungen zu Nordirland sei. Doch man stehe jetzt vor der Wahl, die EU ohne Vertrag zu verlassen, den Brexit abzusagen oder gemeinsam die vorliegende Vereinbarung zu unterstützen.



Das britische Parlament will im Dezember darüber abstimmen. Mehrere Mitglieder von Mays konservativer Fraktion haben bereits angekündigt, dagegen zu stimmen. Auch die nordirische DUP und Labour äußerten sich ablehnend. Labour-Chef Corbyn nannte den Entwurf "halbgar"und einen riesigen Fehler. Das Parlament werde sich nicht vor die Wahl stellen lassen, das vorliegende Abkommen zu akzeptieren oder gar keinen Deal zu bekommen.



Im britischen Kabinett hatte es gestern zwar eine Mehrheit für das Abkommen mit Brüssel gegeben. Heute legten jedoch aus Protest mehrere Regierungsmitglieder ihre Ämter nieder. Brexit-Minister Raab sagte, dass er die Vorschläge zum künftigen Status von Nordirland nicht mittragen könne. Ähnlich äußerte sich Arbeitsministerin McVey. Auch mehrere Staatssekretäre traten zurück.



Die EU-Kommission erklärte, für den Abschluss der Brexit-Gespräche hätten die Rücktritte keine unmittelbaren Folgen. Man verhandle mit Premierministerin May und der britischen Regierung. In der Europäischen Union wird es am 25. November einen Sondergipfel geben, bei dem die Staats- und Regierungschefs der EU über das Abkommen mit Großbritannien entscheiden. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie sei sehr froh, dass ein Vorschlag auf dem Tisch liege. Dieser werde nun von den EU-Staaten geprüft, und sie hoffe, dass er eine Grundlage sein könne.