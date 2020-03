Die britische Regional-Fluggesellschaft Flybe hat ihren Betrieb eingestellt.

Wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilte, bleiben alle Maschinen am Boden. Das Geschäft in Großbritannien sei mit sofortiger Wirkung eingestellt worden. Seinen Kunden riet das Unternehmen, nicht mehr zu den Flughäfen zu fahren.



Erst im Januar hatten sich Flybe und die britische Regierung auf ein Rettungspaket geeinigt. Es sah eine Senkung der Ticketsteuer sowie zusätzliche Investitionen der Eigentümer vor. Flybe hat rund 2.000 Mitarbeiter und bot vor allem Inlandsflüge an.