In weiten Teilen Großbritanniens sind die Bürgerinnen und Bürger heute zu verschiedenen Wahlen aufgerufen.

In Schottland und Wales werden neue Regionalparlamente gewählt. In London und vielen weiteren Städten und Kreisen Englands finden Kommunalwahlen statt. Vor allem die Wahl in Schottland könnte weitreichende Folgen haben. Die Schottische Nationalpartei von Regierungschefin Sturgeon hofft auf eine absolute Mehrheit. Für den Fall eines Wahlsiegs hat sie bereits angekündigt, ein neues Referendum zur Unabhängigkeit Schottlands auf den Weg bringen zu wollen. Dafür benötigt sie jedoch die Zustimmung der Zentralregierung von Premierminister Johnson, der eine neue Abstimmung verhindern will. 2014 hatte eine Mehrheit für den Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich votiert.



In London lag Bürgermeister Khan von der Labour-Partei Umfragen zufolge vor seinem konservativen Herausforderer Bailey. In anderen traditionell von Labour regierten Städten hofft Johnsons Konservative Partei auf Zuwächse. Mit Ergebnissen der Wahlen wird jeweils im Laufe des Wochenendes gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.