Die britische Sportministerin Crouch ist von ihrem Amt zurückgetreten.

Sie wirft der Regierung vor, eine geplante Glücksspielreform zu verzögern.

Crouch will, dass der Höchsteinsatz an bestimmten Automaten von derzeit 100 auf zwei Pfund reduziert wird. Damit will sie die Glückspielsucht bekämpfen. Anders als erwartet will die Regierung die Reform aber erst in einem Jahr einführen. Crouch hatte gefordert, dass sie bereits im April in Kraft tritt. In ihrem Rücktrittsschreiben heißt es, durch diese Verzögerung würden sechs weitere Monate lang Geld und Leben durch Glücksspiele verloren gehen.