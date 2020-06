Die britische Sängerin Vera Lynn ist im Alter von 103 Jahren gestorben.

Dies teilte ihre Familie in London mit. Den Höhepunkt ihrer Karriere erreichte sie während des Zweiten Weltkriegs, als sie wegen ihrer Beliebtheit bei den Soldaten den Spitznamen "The Forces' Sweetheart" bekam. Zu ihren bekanntesten Titeln gehören "Land of Hope and Glory" und vor allem "We'll meet again". Während der Corona-Pandemie hatte Lynn das Lied noch einmal als Duett aufgenommen, die Einnahmen werden gespendet.