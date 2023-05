Krieg in der Ukraine

Großbritannien sagt Kiew Kampfdrohnen und Flugabwehrraketen zu

Großbritannien will der Ukraine für den Kampf gegen die russischen Besatzer weitere Waffen liefern. Bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in London sagte Premierminister Sunak die Lieferung zahlreicher Flugabwehrraketen zu. Außerdem will Großbritannien Hunderte Kampfdrohnen zur Verfügung stellen.

15.05.2023