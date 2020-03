Im Kampf gegen das Coronavirus schließt nun auch Großbritannien alle Restaurants, Cafés, Bars, Clubs, Theater und Freizeiteinrichtungen.

Entsprechend äußerte sich Premierminister Johnson am Abend in London. Die betroffenen Betriebe sollten jetzt so schnell wie möglich schließen. Nur die Ausgabe von Essen zum Mitnehmen sei weiterhin erlaubt, hieß es.



Die britische Regierung war wegen ihres lange Zeit zögerlichen Umgangs mit der Corona-Krise heftig kritisiert worden.