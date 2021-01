In Schottland treibt die Regierungspartei SNP ungeachtet des Widerstands aus London ihre Pläne für eine Unabhängigkeit von Großbritannien voran.

Die SNP veröffentlichte ein Elf-Punkte-Programm, in dem es auch um ein zweites Referendum geht, das die schottische Regierungschefin Sturgeon seit langem durchsetzen will. Der britische Premierminister Johnson, der dem zustimmen müsste, lehnt das Vorhaben ab. Sturgeon erläuterte, das Referendum solle nach dem Ende Corona-Pandemie stattfinden. In dem Elf-Punkte-Plan wird darauf verwiesen, dass möglicherweise ein Gericht über die Zulässigkeit des Volksentscheides urteilen muss. Die schottische Opposition wirft Sturgeon vor, ihre Pläne selbst in der Pandemie über alles andere zu stellen.



2014 hatten die Menschen in Schottland in einem ersten Referendum eine Unabhängigkeit abgelehnt.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.