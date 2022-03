Roman Abramowitsch. (dpa / picture-alliance))

Darunter ist nun auch der Geschäftsmann Roman Abramowitsch. Neben ihm stehen ebenso Igor Sechin, Oleg Deripaska und Dmitri Lebedew auf der Liste.

Der Milliardär Abramowitsch ist auch Eigentümer des FC Chelsea. Vor wenigen Tagen kündigte er den Verkauf des Vereins an. Der mögliche Nettogewinn solle über eine Stiftung den Opfern des Kriegs in der Ukraine zugutekommen, schrieb der 55-Jährige in einer Mitteilung des englischen Fußball-Topclubs.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.