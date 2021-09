Mit dem Einsatz von Undercover-Beamten, die sexuelle Beziehungen zu Umweltaktivistinnen eingegangen sind, hat die britische Polizei gegen die Menschenrechte der Frauen verstoßen.

Das entschied die zuständige Beschwerdestelle in London. Konkret ging es um eine heute 41 Jahre alte Aktivistin, die von 2003 bis 2005 eine Beziehung mit einem Mann hatte, der unter falschem Namen auftrat und Mitglied einer Polizeieinheit war. Der Beamte soll in seiner Rolle über mehrere Jahre sexuelle Beziehungen mit mehreren Frauen geführt haben. Obwohl die Illegalität der Einsätze bekannt gewesen sei, hätten Vorgesetzte keine Fragen gestellt und die Fälle absichtlich ignoriert, bemängelte die Aufsichtsstelle. Die Polizei habe es versäumt, Frauen gegen Diskriminierung und Missbrauch zu schützen. Die Behörde entschuldigte sich bei der Geschädigten. Insgesamt waren etwa ein halbes Dutzend Beamte in solchen Undercover-Einsätzen.

