In Großbritannien beginnt das Auswahlverfahren für die Nachfolge von Premierministerin May als Vorsitzende der konservativen Partei. In mehreren Runden einigen sich erst die Abgeordneten der Partei auf zwei Kandidaten, dann hat die Basis das Sagen.

Die Nominierungen werden heute von 11 bis 18 Uhr entgegengenommen. Wer kandidieren will, muss die Unterstützung von jeweils acht der mehr als 300 Abgeordneten haben. Beobachter rechnen damit, dass deshalb bereits einige der Interessenten ausscheiden könnten.

Wie laufen die Wahlgänge ab?

Werden mehr als zwei Kanidaten nominiert, müssen zunächst die konservativen Abgeordneten eine Entscheidung treffen. Sie wählen ab dem 13. Juni jeweils dienstags und donnerstags in geheimer Abstimmung. Grundsätzlich gilt: Wer in einer Runde die wenigsten Stimmen auf sich vereint, scheidet aus. Die Deutsche Presse-Agentur ergänzt: Wer bei der ersten Abstimmungsrunde nicht mindestens 17 Stimmen erhalte, scheide aus. In einem zweiten Wahlgang seien dann mindestens 33 Stimmen aus der Fraktion nötig. Danach wird so lange gewählt, bis nur noch zwei Kandidaten übrig geblieben sind.

Was kann die Basis entscheiden?

Gibt nicht schon zuvor einer der verbliebenen Kandidaten auf, präsentieren sie sich in mehreren Regionalkonferenzen der Basis. Danach findet die Wahl unter den rund 160.000 Parteimitgliedern statt. In der Woche vom 22. Juli soll verkündet werden, wer die Stichwahl gewonnen hat. Er oder sie dürfte kurz darauf auch zum Premierminister bzw. zur Premierministerin gekürt werden.

Kann sich Boris Johnson schon sicher sein?

Der ehemalige Außenminister und Brexit-Hardliner gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Allerdings schreibt die Nachrichtenagentur AFP: "Der Favorit gewinnt nie". Das zeige ein Blick zurück bis zur Einführung des Abstimmungsverfahrens im Jahr 1965. Als Beispiele nennt AFP unter anderem Margaret Thatcher, David Cameron und Theresa May, die im Vorfeld nicht als klare Favoriten gegolten hätten.

Warum darf der Parteichef oder die Parteichefin auch das Land regieren?

Der Premierminister bzw. die Premierministerin wird offiziell von Königin Elizabeth II. ernannt, für gewöhnlich handelt es sich dabei um Politiker, die das Vertrauen des Unterhauses genießen. In der Regel geht das mit dem Vorsitz der stärksten Partei einher - gerade weil das Mehrheitswahlrecht in Großbritannien in der Vergangenheit für klare Mehrheiten gesorgt hatte. Derzeit sind die Konservativen allerdings auf Unterstützung der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) angewiesen, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen.