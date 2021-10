In Großbritannien kommt bei der Bewältigung der Kraftstoffkrise von heute an das Militär zum Einsatz.

Etwa 200 Soldaten - darunter 100 Lastwagenfahrer - sollen helfen, die Nachschubschwierigkeiten an Tankstellen in den Griff zu bekommen. In Großbritannien herrscht derzeit Treibstoffmangel an den Zapfsäulen, vor vielen Tankstellen bilden sich seit zwei Wochen lange Schlangen.

