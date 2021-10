Im englischen Leigh-On-Sea haben Spitzenpolitiker des gestern getöteten Parlamentariers Amess gedacht.

Am Tatort vor einer Kirche legten der britische Premierminister Johnson, Innenministerin Patel, der Labour-Vorsitzende Starmer und der Sprecher des Unterhauses, Hoyle, Blumen ab. Patel hatte zuvor eine umgehende Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen für Politiker angekündigt.



Der konservative Abgeordnete Amess war gestern in dem Ort in der Grafschaft Essex während eines Treffens mit Bürgern erstochen worden. Der 25-jährige Täter wurde festgenommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur PA soll es sich um einen Briten somalischer Herkunft handeln. Erste Ermittlungen der Polizei haben einen möglicherweise islamistischen Hintergrund ergeben. Es gab Durchsuchungen an zwei Orten im Raum London. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Einzeltäter handelte.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.