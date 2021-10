Bundespräsident Steinmeier hat Irland im Streit um die Brexit-Regeln Unterstützung zugesichert.

In Irland hoffe man sehr, dass das Vereinigte Königreich zu den Vereinbarungen stehe, sagte Steinmeier bei einem Staatsbesuch in Dublin. Die Bundesrepublik stehe mit den europäischen Partnern an der Seite Irlands. Streitpunkt ist das im Brexit-Abkommen vereinbarte Nordirland-Protokoll. Demnach bleibt Nordirland Teil der EU-Zollunion und des Binnenmarkts. Eine harte Grenze zum EU-Mitglied Irland wird somit vermieden. Allerdings entsteht eine Zollgrenze zum Rest des Vereinigten Königreichs mit Einschränkungen im Warenverkehr. London verlangt deshalb Nachbesserungen.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.