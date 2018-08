Die britische Regierung will die Straßen-Obdachlosigkeit in ihrem Land bis 2027 beseitigen.

Wohnungsbauminister Brokenshire stellte in London einen entsprechenden Plan mit Investitionen von umgerechnet rund 110 Millionen Euro vor. Dieser umfasse unter anderem Hilfestellungen bei psychischen Problemen, die Finanzierung von sozialem Wohnraum und eine Ausweitung der Suchthilfe, sagte der Tory-Politiker. So solle erreicht werden, das Obdachlosigkeit gar nicht erst entstehe. Brokenshire räumte ein, dass die Regierung bislang zu wenig zur Bekämpfung des Problems getan habe. Wohltätigkeitsorganisationen begrüßten die Ankündigung. Nach Schätzungen schliefen in Großbritannien im vergangenen Jahr täglich mehr als 4.700 Menschen auf der Straße.