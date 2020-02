In Großbritannien hat das Sturmtief "Dennis" den ganzen Tag über für Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Betroffen waren England, Wales sowie Teile Schottlands. Die Behörden gaben zahlreiche Hochwasserwarnungen aus, in England so viele wie noch nie innerhalb eines Tages. Hunderte Flüge fielen aus, viele Zugstrecken und Straßen wurden gesperrt. Vor allem in Wales wurden Menschen mit Hubschraubern und Schlauchbooten aus ihren überfluteten Häusern gerettet.



Laut Meteorologen soll sich die Lage morgen beruhigen.