Am gestrigen Montag haben so viele Migranten an einem Tag den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien überquert wie noch nie zuvor.

Die britische Regierung teilte mit, es seien 430 Frauen und Männer registriert worden und damit 14 mehr als beim bisherigen Höchststand im vergangenen September. Seit Anfang 2020 steigt die Zahl der Migranten, die oftmals in überfüllten Schlauchbooten die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien passieren. Im vergangenen Jahr zählte die britische Regierung rund 8500 auf diesem Weg illegal eingereiste Personen. Innenministerin Patel hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der illegale Einreise härter bestrafen will: Die Höchststrafe soll von bisher sechs Monaten auf vier Jahre Haft angehoben werden. Menschenschmuggler sollen zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt werden können.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.