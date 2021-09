In Großbritannien gibt es immer größere Probleme bei der Versorgung mit Benzin und Diesel.

Nach Angaben des Branchenverbands Petrol Retailers Association, der rund 5.500 unabhängige Tankstellen vertritt, haben zwei Drittel der Mitglieder keinen Kraftstoff mehr.



In Großbritannien gibt es seit Tagen Panikkäufe und lange Schlangen an den Tankstellen. Auch Supermärkte sind betroffen. Hintergrund ist ein Mangel an Lastwagenfahrern, weswegen keine Lieferungen erfolgen. Wegen des Brexits sind vor allem osteuropäische Fachkräfte abgewandert - neue strenge Einwanderungsregeln hemmen den Zuzug. Um die Probleme zu bekämpfen, will die britische Regierung unter anderem Arbeitsvisa für bis zu 5.000 ausländische Lastwagenfahrer ausstellen.

