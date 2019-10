Die britische Polizei hat bestätigt, dass die 39 in einem Lastwagen gefundenen Toten chinesische Staatsbürger waren.

Es handele sich um 31 Männer und acht Frauen. Das Fahrzeug mit den Leichen war gestern in der englischen Grafschaft Essex gefunden worden. Die genauen Hintergründe sind weiter unklar. Der unter Mordverdacht festgenommene 25-jährige Fahrer des Lastwagens wurde inzwischen verhört. In Nordirland durchsuchte die Polizei mehrere Häuser. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Wagen über Zeebrugge in Belgien nach England.