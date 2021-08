Wegen eines technischen Defekts hat sich die Tower Bridge im Londoner Zentrum am Nachmittag nicht mehr schließen lassen.

Die Brücke sei derzeit für Verkehr und Fußgänger gesperrt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die beiden Brückenflügel des weltberühmten Bauwerks verharrten in hochgeklapptem Zustand und ließen sich nicht wie gewöhnlich absenken. Es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen.



Üblicherweise öffnet sich die Tower Bridge rund 800 mal pro Jahr - also rund zweimal am Tag - für Schiffe. Diese müssen die Öffnung schriftlich beantragen - mindestens 24 Stunden vorher.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.