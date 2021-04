Der britische Prinz Philip ist tot.

Der Mann von Königin Elisabeth der Zweiten starb im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor. Der Buckingham-Palast und die britische Botschaft in Berlin setzten die Flaggen auf halbmast, die BBC spielte im Fernsehen die Nationalhymne. - Philip und Elisabeth waren seit mehr als 70 Jahren verheiratet. Die Queen bezeichnete ihn einmal als Stärke und Stütze ihres Lebens. Prinz Philip wird auf eigenen Wunsch ohne Staatsbegräbnis in der St. George's Chapel im Schloss Windsor beigesetzt.



Sein Tod wurde in aller Welt mit Trauer und Bestürzung aufgenommen. Der britische Premierminister Johnson erklärte, die ganze Nation danke dem Verstorbenen. Er habe stets dabei geholfen, die königliche Familie und die Monarchie auf Kurs zu halten. Der Erzbischof von Canterbury und Primas der anglikanischen Kirche, Welby, betonte, der Verstorbene habe konsequent die Interessen anderer vor seine eigenen gestellt. Auch Indiens Premierminister Modi kondolierte und würdigte Philips Laufbahn beim Militär und sein Engagement für soziale Projekte.



Bundespräsident Steinmeier schrieb, die Deutschen trauerten um eine gewinnende Persönlichkeit, die einen wichtigen Beitrag zur Versöhnung beider Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet habe. Steinmeier betonte, er selbst habe den scharfsinnigen Humor des Prinzen bei Begegnungen in London und Berlin mit großem Vergnügen erleben dürfen.

