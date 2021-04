Bundespräsident Steinmeier hat den Einsatz des gestorbenen britischen Prinzen Philip für Demokratie und Freiheit gewürdigt. In Steinmeiers Kondolenzbotschaft heißt es, die Deutschen trauerten um eine gewinnende Persönlichkeit, die einen wichtigen Beitrag zur Versöhnung beider Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet habe.

Bundeskanzlerin Merkel erklärte, Philips Freundschaft zu Deutschland, seine Geradlinigkeit und sein Pflichtbewusstsein blieben unvergessen.

Beileidsbekundungen aus aller Welt

US-Präsident Biden sprach der Queen, ihrer Familie und dem britischen Volk sein Beileid aus. Der Prinzgemahl habe im Laufe seines Lebens erlebt, wie sich die Welt dramatisch verändert habe, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme Bidens.

Prinz Philip habe sein Leben den Menschen im Vereinigten Königreich gewidmet. Sein Erbe werde nicht nur durch seine Familie weiterleben, sondern auch durch die vielen wohltätigen Zwecke, für die er sich eingesetzt habe. UNO-Generalsekretär Guterres würdigte Prinz Philips Engagement für wohltätige Zwecke als Förderer von Hunderten Organisationen. Frankreichs Präsident Macron bezeichnete Philips Leben als "vorbildhaft".



Wie der Buckingham-Palast mitteilte, starb der Ehemann von Königin Elisabeth II. wenige Wochen vor seinem 100. Geburtstag in Windsor. Hunderte Menschen versammelten sich am Buckingham-Palast und in Windsor, legten Blumen nieder und hielten inne. Sie wurden von der Regierung gebeten, sich wegen der Corona-Pandemie nicht lange aufzuhalten. Zur Beisetzung von Prinz Philip werde es coronabedingt keine großen öffentlichen Trauerfeiern geben, hieß es. Eine öffentliche Aufbahrung und ein Staatsbegräbnis hätte es wohl ohnehin nicht gegeben - weil Philip dies nicht wollte.

Flaggen auf Halbmast

Philip sei "friedlich entschlafen", heißt es in der Mitteilung im Namen der "zutiefst betrübten" Queen. Es ist ein großer Einschnitt für die britischen Royals und Großbritannien. Der Buckingham-Palast setzte die Flaggen auf Halbmast. Die BBC spielte die Nationalhymne im Fernsehen. Premierminister Boris Johnson hielt eine live im Fernsehen übertragene Ansprache und würdigte Philip als "Stärke und Stütze" der Queen. "Wir trauern heute mit Ihrer Majestät der Queen", erklärte der Premier. Johnson erklärte, die ganze Nation danke Prinz Philip für sein Lebenswerk. Er habe stets dabei geholfen, die königliche Familie und die Monarchie auf Kurs zu halten. Der Verstorbene habe dabei vor allem junge Menschen geprägt und inspiriert.



Labour-Chef Keir Starmer erklärte, das Vereinigte Königreich habe einen außerordentlichen Menschen verloren, der sein Leben dem Land gewidmet habe. Bundesaußenminister Maas schrieb auf Twitter, man sei tief traurig über den Tod des Prinzen. Dieser habe ein langes Leben im Dienste seines Land verbracht. Der deutsche Botschafter in London, Andreas Michaelis, würdigte Philip als Brückenbauer zwischen Großbritannien und Deutschland. Er habe dabei geholfen, eine enge Partnerschaft zwischen beiden Ländern zu entwickeln, twitterte der Diplomat.

Seit 1947 mit der Königin verheiratet

Der Herzog von Edinburgh, so sein offizieller Titel, war seit 1947 mit Elisabeth verheiratet. Seit deren Krönung 1953 war er Prinzgemahl und galt als wichtigste Stütze der heute 94 Jahre alten Queen. Er war einer der markantesten Köpfe des europäischen Hochadels und hatte auch deutsche Wurzeln.



Philip galt als fleißiger Royal und ging erst im Alter von 96 Jahren in den Ruhestand. Sein letzter offizieller Auftritt war bei einer Militärparade der Royal Marines im August 2017 vor dem Buckingham-Palast. Ein Hintertürchen hatte sich "Rentner Philip" offen gehalten, nämlich als gelegentlicher Begleiter der Queen bei Terminen. Zuletzt wurde er aber kaum noch in der Öffentlichkeit gesehen. Er war der dienstälteste Prinzgemahl der britischen Geschichte.



Große Teile der Corona-Pandemie verbrachte Philip gemeinsam mit der Queen auf Schloss Windsor in der Nähe von London - abgeschottet durch einen stark reduzierten Kreis an Hofpersonal. Selten hatte das Paar in den vergangenen Jahren ähnlich viel Zeit gemeinsam verbracht.

Viel Humor und einige rhetorische Fehltritte

Der Prinzgemahl war für seinen Charme und Humor bekannt - und zugleich für seine rhetorischen Fehltritte. Bei den von Prinz Harry und seiner Frau Meghan erhobenen Rassismusvorwürfen gegen den Palast wurden er und die Queen jedoch nachträglich aus der Schusslinie genommen.



Auch über das Alter machte Philip seine Witze: "Nichts baut einen mehr auf, als wenn man daran erinnert wird, dass die Jahre immer schneller vergehen und dass der Lack beginnt, vom alten Rahmen abzublättern", schrieb er in einem Brief, als er 2011 den Titel "Oldie des Jahres" bekam.

Geboren als Prinz von Griechenland in Korfu

Philip wurde am 10. Juni 1921 als Prinz von Griechenland und Dänemark auf Korfu geboren. Er stammte aus einer Königsfamilie Griechenlands und war Spross des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Seine Familie musste von Griechenland ins Exil nach Frankreich fliehen.



Im Zweiten Weltkrieg diente Philip bei der britischen Marine. Im Jahr 1939 traf er als Kadett erstmals die damals 13-jährige Elisabeth. Es soll Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Sechs Jahre nach der Hochzeit fand 1953 Elizabeths Krönung in der Westminster Abbey in London statt. Als Prinzgemahl musste Philip seine militärische Karriere aufgeben.



Obwohl er für sein hohes Alter als erstaunlich rüstig galt, litt Philip in den vergangenen Jahren mehrfach unter gesundheitlichen Problemen: Das Herz machte ihm zu schaffen, er hatte Blasenentzündungen, musste an der Hand operiert werden und bekam mit 96 Jahren ein neues Hüftgelenk. Bei seinem letzten und längsten Aufenthalt im Krankenhaus 2021 unterzog er sich einem Eingriff am Herzen.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.