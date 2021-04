Der verstorbene Ehemann der britischen Königin Elizabeth der Zweiten, Prinz Philip, soll am kommenden Samstag beigesetzt werden.

Die Trauerfeier werde auf Schloss Windsor im privaten Kreis stattfinden, teilte der Buckingham-Palast mit. Wegen der Corona-Auflagen sind bei Begräbnissen in England derzeit nur 30 Gäste erlaubt. Trotz der reduzierten Größe werde bei der Feier das Leben und Wirken des Herzogs von Edinburgh ausführlich gewürdigt werden, sagte ein Sprecher.



Prinz Philip war gestern im Alter von 99 Jahren gestorben. In ganz Großbritannnien wurde heute mit Salutschüssen des Verstorbenen gedacht. Thronfolger Prinz Charles bedankte sich in einer schriftlichen Erklärung für die weltweite Anteilnahme. Sein "lieber Papa", so Charles, sei eine sehr besondere Person gewesen. Prinz Philip wäre selbst über die bewegenden Dinge erstaunt gewesen, die über ihn gesagt wurden.

