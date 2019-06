US-Präsident Trump wird heute zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien erwartet.

Trump wird unter anderem von seinem Finanzminister Mnuchin und Staabschef Mulvaney begleitet. Er soll zunächst im Buckingham Palace mit militärischen Ehren empfangen werden. Später ist dann ein Mittagessen mit der Queen, ein Besuch von Westminster Abbey und ein Treffen mit Prinz Charles geplant.



Der Staatsbesuch Trumps in Großbritannien ist stark umstritten. Britischen Medienberichten zufolge werden morgen bis zu 250.000 Demonstranten in der Londoner Innenstadt erwartet, die sich gegen die Politik Trumps wenden wollen. Der US-Präsident trifft morgen auf die scheidende britische Ministerpräsidentin May. Er hatte sich in der britischen "Sun" dafür eingesetzt, dass Ex-Außenminister Johnson May im Amt ablöst und dafür viel Kritik erhalten.