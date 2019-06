Kurz vor seinem Besuch in Großbritannien hat sich US-Präsident Trump erneut in die britische Innenpolitik eingemischt.

In einem Interview mit der Boulevardzeitung "Sun" warb Trump für den Brexit-Hardliner Boris Johnson als Nachfolger von Premierministerin May. Er möge ihn und denke, dieser würde einen sehr guten Job machen. Trumps Nationaler Sicherheitsberater Bolton warb in einem anderen Interview noch einmal eindringlich für den Brexit und stellte die Vorteile für beide Seiten heraus.



May hatte nach einem monatelangen Machtkampf rund um den Brexit vor einigen Tagen ihren Rücktritt angekündigt. Neben Johnson haben bereits mehrere Politiker ihre Ambitionen auf den Premierministerposten deutlich gemacht.

Der US-Präsident wird ab Montag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien erwartet.