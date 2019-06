US-Präsident Trump hat Großbritannien erneut ein bilaterales Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

Bei einem Treffen in London mit Premierministerin May und Wirtschaftsvertretern aus beiden Ländern sagte Trump, er hoffe, dass es zu einem umfangreichen Vertrag nach dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens kommen werde. May warb ihrerseits dafür, die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter auszubauen. Nach dem Arbeitsfrühstück zogen sich beide Politiker zu Gesprächen am Amtssitz der Premierministerin in der Downing Street zurück. Mays Sprecherin erklärte, dabei solle es auch um die Klimapolitik und den Umgang mit dem chinesischen Unternehmen Huawei beim Ausbau des schnellen Mobilfunknetzes gehen. Die USA warnen vor möglicher Spionage von Seiten Chinas.



Am Nachmittag sind in der britischen Hauptstadt Proteste gegen Trump geplant, zu denen bis zu 250.000 Menschen erwartet werden. Londons Bürgermeister Khan forderte die Teilnehmer auf, friedlich zu demonstrieren.