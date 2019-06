US-Präsident Trump hält sich zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien auf.

Auf dem Programm stehen heute mehrere Termine mit Mitgliedern des Königshauses in London. Zunächst werden der Präsident und seine Frau im Buckingham-Palast empfangen. Dort findet am Abend auch ein Staatsbankett statt.



Der Staatsbesuch Trumps in Großbritannien ist stark umstritten. Britischen Medienberichten zufolge werden morgen bis zu 250.000 Demonstranten in der Londoner Innenstadt erwartet, die sich gegen die Politik Trumps wenden wollen. Der US-Präsident trifft morgen auf die scheidende britische Ministerpräsidentin May. Er hatte sich in der britischen "Sun" dafür eingesetzt, dass Ex-Außenminister Johnson May im Amt ablöst und dafür viel Kritik erhalten.