Laut einer britischen Umfrage hat fast die Hälfte der daran teilnehmenden Mädchen im Alter von sieben bis 10 Jahren bereits negative Erfahrungen im Internet und in den sozialen Medien gemacht.

Fast ein Fünftel (18 Prozent) gab an, einer Person begegnet zu sein, die sich als jemand anderes ausgab. Mehr als 11 Prozent sagten, sie hätten obszöne Bilder gesehen. Ältere Mädchen gaben an, dass sie auch verschiedene Formen der Online-Belästigung erlebt hätten. Das geht aus der alljährliche Umfrage von Girlguiding hervor, dem britischen Pfadfinder-Pendant für Mädchen. Die Organisation befragt dazu jedes Jahr rund 2.000 Mädchen und Frauen im Alter von sieben bis 21 Jahren zu ihrem Leben und ihren Gefühlen.



Diesmal gaben insgesamt 71 Prozent der Befragten an, dass ihnen im Internet schon etwas zugestoßen sei - bei den 17- bis 21-Jährigen waren es sogar 91 Prozent. Genannt wurden unerwünschte sexuelle Bilder, sexistische Kommentare oder Belästigungen.



In der Studie wird auch darauf hingewiesen, dass Mädchen in den sozialen Medien unvermeidlich unrealistischen und unerreichbaren Schönheitsidealen ausgesetzt seien, was sich auf ihre psychische Gesundheit auswirke. Etwa 45 Prozent der 11- bis 21-Jährigen gaben an, dass sie Bilder gesehen hätten, die sie in Bezug auf ihr Aussehen verunsichert hätten.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.