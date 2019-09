In Großbritannien wird Umweltstaatssekretärin Coffey Nachfolgerin der zurückgetretenen Arbeitsministerin Rudd.

Das bestätigte eine Regierungssprecherin in London. Rudd hatte ihr Amt gestern aus Protest gegen den Brexit-Kurs von Premierminister Johnson niedergelegt.



Zudem trat sie aus der konservativen Fraktion aus. Zur Begründung führte Rudd an, sie könne nicht akzeptieren, dass gute und loyale Konservative aus der Fraktion ausgeschlossen würden. Auch glaube sie nicht länger, dass Johnsons Hauptziel ein vertraglich abgesicherter EU-Austritt sei.



Der Premierminister hatte am Dienstag 21 Tory-Abgeordnete aus der Fraktion geworfen, die im Streit um den Brexit-Kurs mit der Opposition für ein Gesetz gestimmt hatten, mit dem ein ungeregelter EU-Austritt verhindert werden soll. Die Regelung sieht vor, dass Johnson in Brüssel einen Aufschub des Brexit-Termins beantragen muss, falls es bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU gibt.