Betrachtet man die englische Geschichte und die Momente, an denen das Land einer nationalen Bedrohung ausgesetzt war, dann ist eines überdeutlich: Die Briten haben immer erfolgreich Widerstand geleistet, wenn sie mit dem Rücken zur Wand standen und einig waren. Das waren sie unter Elisabeth I., der großen Tudor-Königin, im Kampf gegen Philip II. von Spanien, über dessen Flotte, die Armada, sie triumphierten. Das waren sie gegen Napoleon, der in der Seeschlacht bei Trafalgar den Kürzeren zog. Und das waren sie erst recht, als Winston Churchill sie im Kampf gegen Hitler und die Nazi-Bedrohung zur Eintracht aufrief.



Vergleicht man den Brexit mit den nationalen Herausforderungen der Vergangenheit, springt einem der Unterschied förmlich in die Augen: Anders als bei den früheren geschilderten Momenten besteht diesmal keine Eintracht, kein gesellschaftliches Zusammenrücken im Angesicht der Krise. Im Gegenteil: Das Land ist tief gespalten über den für Ende März 2019 geplanten Austritt aus der Europäischen Union. Die 52 Prozent, die sich beim Referendum 2016 für den Brexit entschieden, sind beileibe nicht "die Nation", "das Volk", oder "die Wähler", sondern nur eine schmale Mehrheit davon.

May ist Anführerin einer vollkommen gespaltenen Gesellschaft

Alles, was über die Stellung der Premierministerin Theresa May am heutigen Stichtag zu sagen ist, muss daher mit diesem strategischen Faktum beginnen: Sie ist Anführerin einer vollkommen gespaltenen Gesellschaft und Anführerin auch einer vollkommen zerstrittenen Partei, den Konservativen. Nach allen Regeln der Erfahrung kann sie also eigentlich nur scheitern und England seiner bedrohlichen Brexit-Zukunft ausliefern, ohne Eintracht zu Hause, ohne ein mit der EU verhandeltes Dokument. Der no-deal als Ernstfall. Aber Frau May kennt die Gefahr, die aus Uneinigkeit entsteht, und daher beschwor sie in ihrer Rede auf dem Parteitag der Tories in Birmingham die Einheit, beschwor ihre Partei und das Land, sich hinter ihr zu scharen, wie eine patriotischen Pflicht. Das Wort "patriotisch" verwendete sie mehrmals, es war ihre Erkennungsmelodie.



Aber auf eine paradoxe Weise hat die wachsende Gefahr des Scheiterns Theresa Mays Stellung vorübergehend gestärkt. Es gibt zu ihr keine Alternative, ihr Los ähnelt von ferne dem der Angela Merkel in Deutschland. Zudem hat Boris Johnson durch den Extremismus seiner Wortwahl in der Kritik an Theresa May seine Chancen als Rivale selbst beschädigt. Es dämmert allen, dass dies jetzt nicht die Zeit ist für einen Novizen am Steuer der Macht. Das vorliegende im Landsitz der Regierung Chequers verabschiedete Papier, auf dessen Grundlage in Brüssel verhandelt wird, mag nicht mehrheitsfähig sein: London kann im Moment nichts anderes tun als abwarten, wie die Antwort der EU beim nächsten EU-Gipfel ausfällt.

Es liegt nicht im europäische Interesse, May scheitern zu lassen

Theresa May, die natürlich die Interna der laufenden Gespräche in Brüssel kennt, hat jedenfalls schon angedeutet, dass am Ende ein Kompromiss herauskommen dürfte, den beide Seiten noch nicht ausformulieren, solange das Pokerspiel weitergeht und einer vom anderen Einlenken fordert. Es liegt aber nicht im europäische Interesse, Theresa May scheitern zu lassen. Will man dem linksradikalen Labour-Chef Jeremy Corbyn, diesem unsicheren Kantonisten in Fragen der europäischen Sicherheit, die Chance geben, die Tories zu beerben? Auch mit keiner der möglichen Tory-Alternativen zu Theresa May hätte die EU ein leichteres Gegenüber. Im Übrigen hat die Premierministerin ihren Pappenheimern das entscheidende Wort bereits zugerufen: Wer einen perfekten Brexit ansteuert, wird überhaupt keinen bekommen.



Das weist deutlich auf einen kommenden Kompromiss hin, wie immer er aussehen mag. Das Überleben von Frau May hängt davon ab, ob sie diesen Kompromiss durchs Parlament bekommt und gleichzeitig die Öffentlichkeit davon überzeugen kann, dass keine zweite Volksabstimmung über den Brexit mehr nötig ist. Bis dahin werden wir sie auf der Bühne tanzen sehen wie auf dem Parteitag, zu den Abba-Klängen der "Dancing Queen", Stolpern freilich nicht ausgeschlossen.