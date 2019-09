Nach der Befragung der Regierung berät das britische Unterhaus über einen Antrag zur Verlängerung der Brexit-Frist.

Der Labour-Abgeordnete Benn erklärte in London, mit dem Gesetz solle sichergestellt werden, dass das Vereinigte Königreich die EU nicht ohne ein Abkommen Ende Oktober verlasse. Die Opposition hatte den Antrag gegen den Willen von Premierminister Johnson auf die Tagesordnung gesetzt und wurde dabei von 21 Abgeordneten der Regierungspartei unterstützt. Johnson hat keine Mehrheit mehr im Parlament. Sollte die Vorlage gebilligt werden, strebt Johnson eine vorgezogene Parlamentswahl am 15. Oktober an. Für seinen Antrag bräuchte er eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Unterhauses. Oppositionsführer Corbyn will Neuwahlen nur dann unterstützen, wenn der Brexit ohne Abkommen vom Tisch ist. Johnson hatte wiederholt erklärt, er wolle einen Austritt Großbritanniens aus der EU zum 31. Oktober "ohne Wenn und Aber", das heißt notfalls auch ohne Abkommen.