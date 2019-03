Das Parlament in London befasst sich heute erneut mit dem geplanten Austritt aus der EU.

Zum Auftakt der Sitzung wird eine Erklärung von Premierministerin May erwartet. Sie hatte gestern in einer Krisensitzung mit Ministern und weiteren Politikern über den Brexit beraten. Ein Sprecher Mays erklärte, in den Gesprächen auf dem Landsitz Chequers sei es unter anderem darum gegangen, ob im Unterhaus noch eine Mehrheit für das Austrittsabkommen zustande kommen könne.



Der Tory-Abgeordnete Hands sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), er hoffe, dass das Unterhaus dem Brexit-Abkommen zustimmen werde. Er halte es für unwahrscheinlich, dass eine Verlängerung helfen werde. Hands meinte, ironischerweise könnte es helfen, wenn May ihren Rücktritt ankündigen würde. Das würde bei den Anhängern des Brexits auf Zustimmung stoßen, weil sie der Meinung seien, dass May schlecht verhandelt habe, erklärte Hands.