Das britische Unterhaus hat den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag gebilligt.

Für die Vorlage stimmten 358 der 650 Abgeordneten. Damit ist ein entscheidender Schritt für das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union zum 31. Januar vollzogen. Die Schlussabstimmung ist für Anfang Januar geplant. Seit der vorgezogenen Neuwahl verfügen die Tories von Premierminister Johnson über eine absolute Mehrheit im Parlament.



Johnson hatte in seiner Rede das Brexit-Gesetz als Wendepunkt in der Geschichte des Landes bezeichnet. Es sei nun an der Zeit, mit neuem Vertrauen in das nationale Schicksal gemeinsam zu handeln.



Vertreter der Opposition kritisierten das Brexit-Abkommen. Labour-Chef Corbyn bezeichnete es als schrecklichen Vertrag, der die Briten in ein vergiftetes Abkommen mit US-Präsident Trump und in weitere Deregulierungen treiben werde. Der Fraktionschef der Schottischen Nationalpartei, Blackford, sagte, dass die Menschen durch den Brexit ärmer würden und Tausende ihre Arbeit verlören.