Das britische Unterhaus hat seine Beratungen über den EU-Austritt des Landes wieder aufgenommen.

Das von Premierminister Johnson vorgelegte Gesetz spiegele den Willen der Mehrheit der Briten wider, sagte Brexit-Minister Barclay gestern zum Auftakt der dreitägigen Debatte. Die Abstimmung ist für den morgigen Donnerstag geplant. Anschließend geht die Vorlage ins Oberhaus.



Vor einer Ratifizierung muss auch das EU-Parlament dem Austrittsabkommen zustimmen. Heute wollen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Brexit-Unterhändler Barnier mit Johnson in London zusammenkommen. Großbritannien will die EU am 31. Januar verlassen.