In Großbritannien hat ein umstrittenes Gesetz zur Stärkung der Polizeibefugnisse gegen Demonstranten die erste parlamentarische Hürde genommen.

Im Unterhaus in London stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten für die Vorlage der Regierung. Sie sieht unter anderem vor, dass auch friedliche Demonstrationen künftig stärker als bisher eingeschränkt werden dürfen, wenn sie - wie es heißt - "die Öffentlichkeit einschüchtern" oder "schweres Missbehagen" auslösen, etwa durch Lärm.



Gegen das Gesetzesvorhaben gibt es seit Tagen Proteste. Auch gestern zogen wieder hunderte Menschen vor das Parlamentsgebäude in London. Die Opposion wirft der Regierung einen "Hang zum Autoritarismus" vor. Innenministerin Patel begründete ihr Vorhaben damit, dass demonstrierende Menschen das öffentliche Leben immer häufiger in unverhältnismäßiger Weise behinderten. Als Beispiel nannte sie die Umweltbewegung Extinction Rebellion.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.