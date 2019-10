Das britische Unterhaus hat die von Premierminister Johnson geforderte vorgezogene Parlamentswahl abgelehnt.

Der von Johnson gestellte Antrag verfehlte die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Er wollte mit der Neuwahl am 12. Dezember einen Ausweg aus dem festgefahrenen Brexit-Prozess finden. Der Premierminister hoffte auf eine klare Mehrheit, um das von ihm mit der EU ausgehandelte Abkommen durch das Parlament zu bekommen.



Die verbleibenden 27 EU-Mitgliedsstaaten hatten heute einer Verschiebung des Brexits um drei Monate zugestimmt. Eigentlicher Termin war bisher der 31. Oktober.



In einem Brief an Ratspräsident Tusk akzeptierte Johnson das neue Datum. Zugleich drängte er die Mitgliedstaaten deutlich zu machen, dass eine weitere Verlängerung über den 31. Januar hinaus nicht möglich sei. Er fürchte, das Unterhaus werde nie einem Vertrag zum Austritt aus der Europäischen Union billigen, wenn es die Gelegenheit zu einer neuerlichen Verschiebung bekomme.