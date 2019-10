Das britische Unterhaus stimmt voraussichtlich am Nachmittag in einer Sondersitzung über das neue Austrittsabkommen mit der EU ab.

Premierminister Johnson muss die Zustimmung der Abgeordneten heute erhalten, damit Großbritannien am 31. Oktober die Europäische Union verlassen kann. Andernfalls ist er per Gesetz verpflichtet, einen Antrag auf Verlängerung der Brexit-Frist in Brüssel zu stellen. Das Unterhaus tritt bereits am Vormittag zusammen. Johnson will die Abgeordneten dann über den EU-Gipfel vom Donnerstag informieren. Anschließend gibt es eine Debatte.



Der Premierminister ist im Parlament auf die Unterstützung aus der Opposition angewiesen. Neben einer Reihe von Abgeordneten, die er im September aus der Fraktion geworfen hat, dürfte Johnson vor allem versuchen, Labour-Vertreter auf seine Seite zu ziehen.