Nordirland Großbritannien unterstützt Stopp von Warenkontrollen

Der angekündigte Stopp von Warenkontrollen für britische Importe in Nordirland hat die Rückendeckung der Regierung in London. Außenministerin Truss und Nordirland-Minister Lewis kündigten an, nicht einzugreifen.

03.02.2022