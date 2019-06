US-Präsident Trump hat Großbritannien ein umfangreiches Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

Ein großer Vertrag sei möglich, wenn das Vereinigte Königreich seine "Fesseln" los werde, schrieb Trump auf Twitter während seines Besuchs in London. Es gebe bereits erste Gespräche. Großbritannien kann wegen seiner EU-Mitgliedschaft derzeit keine eigenen Handelsverträge abschließen.



Entgegen den diplomatischen Gepflogenheiten mischte sich Trump bei seinem Besuch in die britische Innenpolitk ein und empfahl den Bürgern den Brexit-Hardliner Johnson als Nachfolger der scheidenden Premierministerin May. Zudem sprach Trump sich dafür aus, dass Großbritannien notfalls einen harten Brexit in Kauf nehmen sollte. In diesem Fall würde sich das Land ohne vertragliche Regelungen aus der EU lösen.



Begleitet wurde der Trump-Besuch in London von einzelnen Protesten. Morgen werden rund 250.000 Demonstranten in der britischen Hauptstadt erwartet.