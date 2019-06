US-Präsident Trump wird in London zu einem dreitägigen Staatsbesuch Großbritanniens erwartet.

Für den heutigen Tag ist ein zeremonielles Programm geplant, das unter anderem ein Mittagessen mit König Elizabeth der Zweiten vorsieht. Morgen trifft Trump mit der scheidenden Premierministerin May zusammen. Es wird erwartet, dass es zu massiven Protesten gegen den Trump-Besuch kommt. - Am Mittwoch will der amerikanische Präsident in Portsmouth an der englischen Südküste an den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des sogenannten D-Days teilnehmen, bevor er nach Frankreich weiterreist. Am 6. Juni 1944 waren alliierte Truppen an den Stränden der Normandie gelandet. Damit begann die Eröffnung einer Westfront der Anti-Hitler-Koalition.