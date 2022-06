Russland-Sanktionen

Russische Goldbarren (picture alliance / dpa)

Ziel sei es, Russland weiter vom internationalen Finanzsystem zu isolieren, sagte der britische Premierminister Johnson vor Beginn des G7-Gipfels im bayerischen Elmau. Man werde deshalb bei dem Treffen mit den anderen Staaten dafür werben, sich dem Schritt anzuschließen.

Ein hochrangiger US-Regierungsmitarbeiter teilte mit, der Importstopp für russisches Gold solle offiziell am Dienstag verkündet werden, am letzten Tag des Gipfeltreffens. Gold sei für Russland nach Energie das zweitwichtigste Exportgut.

Medienberichten zufolge besitzt Russland Goldreserven von rund 2.300 Tonnen, was einem Wert von umgerechnet rund 140 Milliarden Dollar entspricht. Bereits jetzt können russische Produzenten an der größten Edelmetallbörse der Welt in London keine Barren mehr handeln, die nach dem 7. März geprägt wurden. Auch in den USA hat eine Rohwarenbörse die Zulassung der sechs russischen Gold- und Silberraffinerien ausgesetzt.

